Левинтов Илья Александрович
Место рожденияРоссия
Дата рождения25.12.1927
Дата смерти07.12.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1927
Отец: Левинтов Айзек (Александр)
Россия
Рождение ребёнка
Около 1960
Дочь: Спицына Вера Ильинична
Мать ребёнка: Левинтова Мария Лейбовна
Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левинтова Мария Лейбовна
Смерть
07.12.2001
Похороны
Неизвестно
9 января