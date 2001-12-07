Левинтов Илья Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левинтов Илья Александрович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

25.12.1927

Дата смерти

07.12.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1927

Отец: Левинтов Айзек (Александр)

Мать: Левинтова Вера Соломоновна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1960

Дочь: Спицына Вера Ильинична

Мать ребёнка: Левинтова Мария Лейбовна

Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левинтова Мария Лейбовна

Смерть
07.12.2001
Похороны
Неизвестно
9 января
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