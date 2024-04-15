Белокур (Бедлинская) Мелания Дамиановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.10.1906 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SDY1?i=105&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
23.08.1907 ст.
Отец ребёнка: Белокур Иван Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2G3?i=814&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
01.07.1909 ст.
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Белокур Иван Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSNJ-S?i=162&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
14.10.1911 ст.
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Белокур Иван Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS43-4?i=929&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно