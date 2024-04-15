Белокур (Бедлинская) Мелания Дамиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур (Бедлинская) Мелания Дамиановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1906 ст.

Муж: Белокур Иван Федорович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SDY1?i=105&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
23.08.1907 ст.

Сын: Белокур Петр Иванович

Отец ребёнка: Белокур Иван Федорович

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2G3?i=814&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
01.07.1909 ст.

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Белокур Иван Федорович

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSNJ-S?i=162&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
14.10.1911 ст.

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Белокур Иван Федорович

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS43-4?i=929&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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