Деомидова Анна Корнилиевна
Место рождения
Дата рождения1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Максимов-Быстров (Никитин) Иоанн(Иван) Агафонович
Отец ребёнка: Быстров (Максимов) Агафон Никитич
Сын: Максимов-Быстров (Никитин) Петр Агафонович
Отец ребёнка: Быстров (Максимов) Агафон Никитич
Дочь: Максимова-Быстрова (Никитина) Матрона Агафоновна
Отец ребёнка: Быстров (Максимов) Агафон Никитич
Дочь: Максимова-Быстрова (Никитина) Мария Агафоновна
Отец ребёнка: Быстров (Максимов) Агафон Никитич
Дочь: Максимова-Быстрова (Никитина) Агрипина Агафоновна
Отец ребёнка: Быстров (Максимов) Агафон Никитич
Дочь: Максимова-Быстрова (Никитина) Марина Агафоновна
Отец ребёнка: Быстров (Максимов) Агафон Никитич
Сын: Максимов-Быстров (Никитин) Архип Агафонович
Отец ребёнка: Быстров (Максимов) Агафон Никитич
Дочь: Максимова-Быстрова (Никитина) Марфа Агафоновна
Отец ребёнка: Быстров (Максимов) Агафон Никитич