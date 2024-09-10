Деомидова Анна Корнилиевна 1827 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Деомидова Анна Корнилиевна

Место рождения

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.11.1851 ст.

Муж: Быстров (Максимов) Агафон Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.03.1853 ст.

Сын: Максимов-Быстров (Никитин) Иоанн(Иван) Агафонович

Отец ребёнка: Быстров (Максимов) Агафон Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1855 ст.

Сын: Максимов-Быстров (Никитин) Петр Агафонович

Отец ребёнка: Быстров (Максимов) Агафон Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.03.1857 ст.

Дочь: Максимова-Быстрова (Никитина) Матрона Агафоновна

Отец ребёнка: Быстров (Максимов) Агафон Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.07.1858 ст.

Дочь: Максимова-Быстрова (Никитина) Мария Агафоновна

Отец ребёнка: Быстров (Максимов) Агафон Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.06.1859 ст.

Дочь: Максимова-Быстрова (Никитина) Агрипина Агафоновна

Отец ребёнка: Быстров (Максимов) Агафон Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.06.1860 ст.

Дочь: Максимова-Быстрова (Никитина) Марина Агафоновна

Отец ребёнка: Быстров (Максимов) Агафон Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.02.1864 ст.

Сын: Максимов-Быстров (Никитин) Архип Агафонович

Отец ребёнка: Быстров (Максимов) Агафон Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.09.1865 ст.

Сын: Максимов-Быстров (Никитин) Дмитрий Агафонович

Отец ребёнка: Быстров (Максимов) Агафон Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.06.1867 ст.

Дочь: Максимова-Быстрова (Никитина) Марфа Агафоновна

Отец ребёнка: Быстров (Максимов) Агафон Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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