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Барынин Владимир Андреевич

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

02.08.1906

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

1928 г.р.
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1937 г.р.
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Добавил:

ИТ
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Место
Комментарий
Рождение
02.08.1906

Отец: Барынин Андрей

Мать: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
06.08.1928

Дочь: Свистунова Таисия Владимировна

Мать ребёнка: Барынина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
15.07.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барынина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
?.05.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барынина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Барынин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Барынина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барынина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барынина Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барынина Мария Михайловна

Смерть
1941
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