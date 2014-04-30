Барынин Владимир Андреевич
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения02.08.1906
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1906
Отец: Барынин Андрей
Мать: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
06.08.1928
Дочь: Свистунова Таисия Владимировна
Мать ребёнка: Барынина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
15.07.1933
Рождение ребёнка
?.05.1935
Рождение ребёнка
1937
Сын: Барынин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Барынина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1940
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941