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Скрябин Сергей Елизарович

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Место рождения

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1684 ст.

Дата смерти

Около 1739 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1707 г.р.
Вычислено 1713 г.р.
Вычислено 1716 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1684 ст.

Отец: Скрябин Елизар -

Мать: не указана

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1707 ст.

Сын: Скрябин Никита Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1713 ст.

Сын: Скрябин Осип Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1716 ст.

Сын: Скрябин Трофим Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1739 ст.
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