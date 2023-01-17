Скрябин Сергей Елизарович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1684 ст.
Дата смертиОколо 1739 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1684 ст.
Отец: Скрябин Елизар -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1707 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1713 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1716 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1739 ст.