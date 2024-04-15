Бондаренко (Ткаченко) Марфа Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ткаченко Тарас
Мать: Ткаченко Анастасия
Рождение ребёнка
04.08.1914
Дочь: Романченко Александра Петровна
Отец ребёнка: Бондаренко Петр Митрофанович
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондаренко Петр Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Петровна
Отец ребёнка: Бондаренко Петр Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондаренко Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Бондаренко Петр Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бондаренко Петр Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондаренко Михаил Петрович
Отец ребёнка: Бондаренко Петр Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно