Бондаренко (Ткаченко) Марфа Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко (Ткаченко) Марфа Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ткаченко Тарас

Мать: Ткаченко Анастасия

Рождение ребёнка
04.08.1914

Дочь: Романченко Александра Петровна

Отец ребёнка: Бондаренко Петр Митрофанович

Митрофановка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондаренко Петр Митрофанович

Митрофановка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Петровна

Отец ребёнка: Бондаренко Петр Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Бондаренко Петр Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Петр Петрович

Отец ребёнка: Бондаренко Петр Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Михаил Петрович

Отец ребёнка: Бондаренко Петр Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Петр Митрофанович

Место жительства
Неизвестно
Митрофановка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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