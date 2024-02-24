Клюева -- Агафия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Сын: Клюев Поликарп Аверьянович
Отец ребёнка: Клюев Аверьян Ермолаевич
Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Клюев Аверьян Ермолаевич
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно