Клюева -- Агафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлюева -- Агафия

Клюева -- Агафия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюев Аверьян Ермолаевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Клюев Поликарп Аверьянович

Отец ребёнка: Клюев Аверьян Ермолаевич

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Клюев Ананий Аверьянович

Отец ребёнка: Клюев Аверьян Ермолаевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.