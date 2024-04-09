Потылицын Матфей Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Потылицын Петр Степанов
Мать: Марфа Лукина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Степанова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Потылицына) Анна Матвеева
Мать ребёнка: Наталья Степанова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Потылицына) Варвара Матвеева
Мать ребёнка: Наталья Степанова
Смерть
Неизвестно