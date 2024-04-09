Потылицын Матфей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потылицын Матфей Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Потылицын Петр Степанов

Мать: Марфа Лукина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Степанова

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Потылицына) Анна Матвеева

Мать ребёнка: Наталья Степанова

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Потылицына) Варвара Матвеева

Мать ребёнка: Наталья Степанова

Смерть
Неизвестно

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