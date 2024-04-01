Безсонов Иван Казак Выс. Чистого Давидов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезсонов Иван Казак Выс. Чистого Давидов

Безсонов Иван Казак Выс. Чистого Давидов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Безсонов Давыд

Мать: не указана

Бракосочетание
10.10.1865

Жена: Павлова 1, Безсонова 2 (Буторина) Анисья Николаева

м. 24 ж. 22 вдова 2 бр
Рождение ребёнка
20.10.1873

Сын: Безсонов Иван Иванов

Мать ребёнка: Павлова 1, Безсонова 2 (Буторина) Анисья Николаева

Чистое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.