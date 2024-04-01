Безсонов Иван Казак Выс. Чистого Давидов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Безсонов Давыд
Мать: не указана
Бракосочетание
10.10.1865
м. 24 ж. 22 вдова 2 бр
Рождение ребёнка
20.10.1873
Сын: Безсонов Иван Иванов
Мать ребёнка: Павлова 1, Безсонова 2 (Буторина) Анисья Николаева
Чистое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно