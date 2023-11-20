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Овсянкин Григорий Иванович

Место рождения

Алексеевка, Чехов, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевка, Чехов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсянкина (Юшина) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Овсянкина Серафима Григорьевна

Мать ребёнка: Овсянкина (Юшина) Мария Ивановна

Алексеевка, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Овсянкина Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Овсянкина (Юшина) Мария Ивановна

Алексеевка, Чехов, Московская область

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