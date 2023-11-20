Овсянкин Григорий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Овсянкина Серафима Григорьевна
Мать ребёнка: Овсянкина (Юшина) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Овсянкина Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: Овсянкина (Юшина) Мария Ивановна