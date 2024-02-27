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Анастасия Иванова

Место рождения

Озерье, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1757 ст.

Дата смерти

27.03.1824 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Озерье, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Сергеев

Взята в деревне Озерье, из крестьян помещика Александра Игнатова сына Сахарова
Смерть
27.03.1824 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости

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