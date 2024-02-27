Анастасия Иванова
Место рождения
Дата рождения1757 ст.
Дата смерти27.03.1824 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Сергеев
Взята в деревне Озерье, из крестьян помещика Александра Игнатова сына Сахарова
Смерть
27.03.1824 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости