Парфенова Алина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенова Алина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1989

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1989

Отец: Парфенов Михаил Геннадьевич

Мать: не указана

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