Пашкова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Пашков Федор Козмич
Отец ребёнка: Пашков Козма Петрович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Пашков Нестор Козмич
Отец ребёнка: Пашков Козма Петрович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Пашкова Аксинья Козминична
Отец ребёнка: Пашков Козма Петрович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Пашкова Агафья Козминична
Отец ребёнка: Пашков Козма Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно