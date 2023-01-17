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Пашкова Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Пашков Федор Козмич

Отец ребёнка: Пашков Козма Петрович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Пашков Нестор Козмич

Отец ребёнка: Пашков Козма Петрович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Пашкова Аксинья Козминична

Отец ребёнка: Пашков Козма Петрович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Пашкова Агафья Козминична

Отец ребёнка: Пашков Козма Петрович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашков Козма Петрович

Смерть
Неизвестно
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