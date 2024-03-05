Павшинская (Шукшина) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павшинская (Шукшина) Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Шукшин Иван Никонович

Мать: Шукшина Параскева Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павшинская Зоя Никитична

Отец ребёнка: Павшинский Никита Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павшинский Сергей Никитич

Отец ребёнка: Павшинский Никита Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павшинский Александр Никитич

Отец ребёнка: Павшинский Никита Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павшинский Никита Семенович

Смерть
Неизвестно
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