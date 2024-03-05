Павшинская (Шукшина) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Шукшин Иван Никонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павшинская Зоя Никитична
Отец ребёнка: Павшинский Никита Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павшинский Сергей Никитич
Отец ребёнка: Павшинский Никита Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павшинский Александр Никитич
Отец ребёнка: Павшинский Никита Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно