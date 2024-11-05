Репьева Варвара Михайловна 1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Репьева Варвара Михайловна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1840

Дата смерти

1905

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Михаил Алексеевич

Мать: Авдотья Матвеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Репьев Илья Емельянович

Рождение ребёнка
20.02.1867 ст.

Дочь: Терехина (Репьева) Марина Ильинична

Отец ребёнка: Репьев Илья Емельянович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.04.1873 ст.

Сын: Репьев Иосиф Ильич

Отец ребёнка: Репьев Илья Емельянович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Платонова (Репьева) Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Репьев Илья Емельянович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1905
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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