Репьева Варвара Михайловна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Михаил Алексеевич
Мать: Авдотья Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1867 ст.
Дочь: Терехина (Репьева) Марина Ильинична
Отец ребёнка: Репьев Илья Емельянович
Рождение ребёнка
04.04.1873 ст.
Сын: Репьев Иосиф Ильич
Отец ребёнка: Репьев Илья Емельянович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Платонова (Репьева) Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Репьев Илья Емельянович
Смерть
1905