Друцкий-Соколинский Арсений Дмитриевич 06.12.1862 — найти родственников по фамилии на Familio
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Друцкий-Соколинский Арсений Дмитриевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 06.12.1862, Флоренция

умер 17.08.1912, Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Мать
Друцкая-Соколинская (Закревская) Лидия Арсеньевна18.06.1826 г.р.
Отец
Друцкий-Соколинский Дмитрий Владимирович12.06.1832 г.р.
Супруги
Азаревич (Голицына) Ольга Львовна21.12.1875 г.р.
Спасская Мария ВладимировнаПосле 1860 г.р.
Дети
Друцкaя-Соколинскaя Мария Арсеньевна18.05.1911 г.р.
Друцкaя-Соколинскaя Ольга Арсеньевна09.08.1912 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1862

Отец: Друцкий-Соколинский Дмитрий Владимирович

Мать: Друцкая-Соколинская (Закревская) Лидия Арсеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спасская Мария Владимировна

Бракосочетание
1897

Жена: Азаревич (Голицына) Ольга Львовна

Рождение ребёнка
18.05.1911

Дочь: Друцкaя-Соколинскaя Мария Арсеньевна

Мать ребёнка: Азаревич (Голицына) Ольга Львовна

Рождение ребёнка
09.08.1912

Дочь: Друцкaя-Соколинскaя Ольга Арсеньевна

Мать ребёнка: Азаревич (Голицына) Ольга Львовна

Смерть
17.08.1912
Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

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