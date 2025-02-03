Друцкий-Соколинский Арсений Дмитриевич
мужской, родился 06.12.1862, Флоренция
умер 17.08.1912, Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
МатьДруцкая-Соколинская (Закревская) Лидия Арсеньевна18.06.1826 г.р.
ОтецДруцкий-Соколинский Дмитрий Владимирович12.06.1832 г.р.
Супруги
Азаревич (Голицына) Ольга Львовна21.12.1875 г.р.
Спасская Мария ВладимировнаПосле 1860 г.р.
Дети
Друцкaя-Соколинскaя Мария Арсеньевна18.05.1911 г.р.
Друцкaя-Соколинскaя Ольга Арсеньевна09.08.1912 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1862
Отец: Друцкий-Соколинский Дмитрий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
1897
Рождение ребёнка
18.05.1911
Дочь: Друцкaя-Соколинскaя Мария Арсеньевна
Мать ребёнка: Азаревич (Голицына) Ольга Львовна
Рождение ребёнка
09.08.1912
Дочь: Друцкaя-Соколинскaя Ольга Арсеньевна
Мать ребёнка: Азаревич (Голицына) Ольга Львовна
Смерть
17.08.1912
Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область