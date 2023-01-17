Кривошеина Евгения Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривошеина Евгения Егорова

Кривошеина Евгения Егорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1884 ст.

Сын: Кривошеин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Кривошеин Николай Агафонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Николай Агафонов

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close