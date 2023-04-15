Дохтуров Сергей Дмитриевич
мужской, родился 25.06.1809
умер 18.05.1851, Серпуховский уезд, Московская губерния, Российская империя
ОтецДохтуров Дмитрий Сергеевич01.09.1759 г.р.
МатьДохтурова (Оболенская) Мария Петровна17.11.1771 г.р.
Супруги
Дети
Бунен (Дохтурова) Мария Сергеевна06.01.1838 г.р.
Дохтуров Дмитрий Сергеевич15.01.1839 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1809
Бракосочетание
10.08.1836
Рождение ребёнка
06.01.1838
Дочь: Бунен (Дохтурова) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Дохтурова (Цёге-Фон-Мантейфель) Эрнестина Раза Мария Ивановна
Рождение ребёнка
15.01.1839
Сын: Дохтуров Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Дохтурова (Цёге-Фон-Мантейфель) Эрнестина Раза Мария Ивановна
Рождение ребёнка
04.05.1840
Сын: Дохтуров Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Дохтурова (Цёге-Фон-Мантейфель) Эрнестина Раза Мария Ивановна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.12.1841
Дочь: Давыдова (Дохтурова) Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Дохтурова (Цёге-Фон-Мантейфель) Эрнестина Раза Мария Ивановна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
18.05.1851
Серпуховский уезд, Московская губерния, Российская империя