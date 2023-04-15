Дохтуров Сергей Дмитриевич 25.06.1809 — найти родственников по фамилии на Familio

Дохтуров Сергей Дмитриевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 25.06.1809

умер 18.05.1851, Серпуховский уезд, Московская губерния, Российская империя

Отец
Дохтуров Дмитрий Сергеевич01.09.1759 г.р.
Мать
Дохтурова (Оболенская) Мария Петровна17.11.1771 г.р.
Супруги
Дохтурова (Цёге-Фон-Мантейфель) Эрнестина Раза Мария Ивановна13.08.1810 г.р.
Дети
Бунен (Дохтурова) Мария Сергеевна06.01.1838 г.р.
Дохтуров Дмитрий Сергеевич15.01.1839 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1809

Отец: Дохтуров Дмитрий Сергеевич

Мать: Дохтурова (Оболенская) Мария Петровна

Бракосочетание
10.08.1836

Жена: Дохтурова (Цёге-Фон-Мантейфель) Эрнестина Раза Мария Ивановна

Рождение ребёнка
06.01.1838

Дочь: Бунен (Дохтурова) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Дохтурова (Цёге-Фон-Мантейфель) Эрнестина Раза Мария Ивановна

Рождение ребёнка
15.01.1839

Сын: Дохтуров Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Дохтурова (Цёге-Фон-Мантейфель) Эрнестина Раза Мария Ивановна

Рождение ребёнка
04.05.1840

Сын: Дохтуров Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Дохтурова (Цёге-Фон-Мантейфель) Эрнестина Раза Мария Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Владимирская церковь

Рождение ребёнка
03.12.1841

Дочь: Давыдова (Дохтурова) Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Дохтурова (Цёге-Фон-Мантейфель) Эрнестина Раза Мария Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
18.05.1851
Серпуховский уезд, Московская губерния, Российская империя

Похоронен в 1851 - Вознесенская Давидова пустынь, Подольский уезд, Московская губерния

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