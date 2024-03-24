Васса Степанова 1763 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Васса Степанова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1763 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

умерла После 1813 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Мать
Авдотья Давыдова1733 ст. г.р.
Отец
Степан Никикфоров1724 ст. г.р.
Дети
Кузьма1794 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763 ст.

Отец: Степан Никикфоров

Мать: Авдотья Давыдова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Кузьма

Отец ребёнка: не указан

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Незаконнорожденный по РС 1795

Место жительства
После 1795 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Упоминание
1805 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

ИВ по Богульчану. Солдатка. Сын Козьма

Упоминание
1813 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Указана в ИВ 1813 солдаткой в разделе "Военные и их домашние" во дворе №1051

Смерть
После 1813 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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