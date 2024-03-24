Васса Степанова
женский, родилась 1763 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
умерла После 1813 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
МатьАвдотья Давыдова1733 ст. г.р.
ОтецСтепан Никикфоров1724 ст. г.р.
Дети
Кузьма1794 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763 ст.
Отец: Степан Никикфоров
Мать: Авдотья Давыдова
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1794 ст.
Сын: Кузьма
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
После 1795 ст.
Упоминание
1805 ст.
Упоминание
1813 ст.
Смерть
После 1813 ст.