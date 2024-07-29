Брезгина Матрена Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Брезгин Родион Васильев
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Брезгин Родион Васильев
Рождение ребёнка
01.08.1836
Отец ребёнка: Брезгин Родион Васильев
Рождение ребёнка
25.07.1840
Дочь: Брезгина Парасковья Родионова
Отец ребёнка: Брезгин Родион Васильев
Рождение ребёнка
01.12.1843
Дочь: Брезгина Варвара Родионова
Отец ребёнка: Брезгин Родион Васильев
Смерть
Неизвестно