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Брезгина Матрена Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брезгин Родион Васильев

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Брезгин Петр Родионов

Отец ребёнка: Брезгин Родион Васильев

Рождение ребёнка
1834

Сын: Брезгин Дмитрий Родионов

Отец ребёнка: Брезгин Родион Васильев

Рождение ребёнка
01.08.1836

Сын: Брезгин Степан Родионов

Отец ребёнка: Брезгин Родион Васильев

Рождение ребёнка
25.07.1840

Дочь: Брезгина Парасковья Родионова

Отец ребёнка: Брезгин Родион Васильев

Рождение ребёнка
01.12.1843

Дочь: Брезгина Варвара Родионова

Отец ребёнка: Брезгин Родион Васильев

Смерть
Неизвестно

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