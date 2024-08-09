Скубак Иван Тихонович Около 24.05.1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скубак Иван Тихонович

Место рождения

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 24.05.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.05.1894

Отец: Скубак Тихон Сидорович

Мать: Скубак Евдокия Никифоровна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скубак Меланья Ивановна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Крещение
25.05.1894
Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
ХРЦ. 167. Воспреемники: казак Онуфрий Григорьевич Олефиренко, казачка Пелагея Исидоровна Стукало.
Рождение ребёнка
26.01.1914

Сын: Скубак Иван Иванович

Мать ребёнка: Скубак Меланья Ивановна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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