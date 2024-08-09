Скубак Иван Тихонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 24.05.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.05.1894
Отец: Скубак Тихон Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скубак Меланья Ивановна
Крещение
25.05.1894
ХРЦ. 167. Воспреемники: казак Онуфрий Григорьевич Олефиренко, казачка Пелагея Исидоровна Стукало.
Рождение ребёнка
26.01.1914
Сын: Скубак Иван Иванович
Мать ребёнка: Скубак Меланья Ивановна
Смерть
Неизвестно