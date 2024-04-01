Кондратов Никифор Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратов Никифор Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1877

Отец: Кондратов Алексей Казак Выс. Камышловского Дмитриев

Мать: Кондратова ? Екатерина Павлова

Рождение ребёнка
17.08.1902

Сын: Кондратов Павел Никифоров

Мать ребёнка: Кондратова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
14.03.1907

Сын: Кондратов Алексей Никифоров

Мать ребёнка: Кондратова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
12.08.1908

Сын: Кондратов Александр Никифоров

Мать ребёнка: Кондратова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
Около ?.10.1910

Сын: Кондратов Федор Никифоров

Мать ребёнка: Кондратова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
31.05.1912

Сын: Кондратов Павел Никифоров

Мать ребёнка: Кондратова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
25.07.1913

Дочь: Анна Никифорова

Мать ребёнка: Кондратова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
08.12.1915

Дочь: Ульяна Никифорова

Мать ребёнка: Кондратова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
11.04.1917

Дочь: Александра Никифорова

Мать ребёнка: Кондратова Евдокия Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратова Евдокия Петрова

Смерть
Неизвестно
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