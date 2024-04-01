Кондратов Никифор Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1877
Рождение ребёнка
17.08.1902
Сын: Кондратов Павел Никифоров
Мать ребёнка: Кондратова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
14.03.1907
Сын: Кондратов Алексей Никифоров
Мать ребёнка: Кондратова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
12.08.1908
Сын: Кондратов Александр Никифоров
Мать ребёнка: Кондратова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
Около ?.10.1910
Сын: Кондратов Федор Никифоров
Мать ребёнка: Кондратова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
31.05.1912
Сын: Кондратов Павел Никифоров
Мать ребёнка: Кондратова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
25.07.1913
Дочь: Анна Никифорова
Мать ребёнка: Кондратова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
08.12.1915
Дочь: Ульяна Никифорова
Мать ребёнка: Кондратова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
11.04.1917
Дочь: Александра Никифорова
Мать ребёнка: Кондратова Евдокия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно