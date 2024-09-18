Афанасьева Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1989
Дочь: Павлова Дарья Александровна
Отец ребёнка: Афанасьев Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
23.04.1989
Дочь: Жиляева Мария Александровна
Отец ребёнка: Афанасьев Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
21.05.1995
Сын: Афанасьев Александр Александрович
Отец ребёнка: Афанасьев Александр Алексеевич