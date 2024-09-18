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Афанасьева Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1967

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
23.04.1989

Дочь: Павлова Дарья Александровна

Отец ребёнка: Афанасьев Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
23.04.1989

Дочь: Жиляева Мария Александровна

Отец ребёнка: Афанасьев Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
21.05.1995

Сын: Афанасьев Александр Александрович

Отец ребёнка: Афанасьев Александр Алексеевич

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