Савинчева Агапия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1896
Дочь: Анисия Федоровна
Отец ребёнка: Савинчев Федор Трофимович
Рождение ребёнка
?.11.1899
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Савинчев Федор Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно