Савинчева Агапия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинчева Агапия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1896

Дочь: Анисия Федоровна

Отец ребёнка: Савинчев Федор Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.11.1899

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Савинчев Федор Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинчев Федор Трофимович

Смерть
Неизвестно
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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