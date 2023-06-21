Эйлер Николай Сергеевич
мужской, родился 12.05.1927
умер 03.01.1972
МатьЭйлер (Иславина) Варвара Михайловна06.10.1895 г.р.
ОтецЭйлер Сергей Александрович15.07.1897 г.р.
Супруги
Эйлер Луиза Максимовна24.10.1926 г.р.
Дети
Эйлер Сергей Николаевич01.08.1947 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1927
Бракосочетание
1946
Жена: Эйлер Луиза Максимовна
Рождение ребёнка
01.08.1947
Мать ребёнка: Эйлер Луиза Максимовна
Смерть
03.01.1972