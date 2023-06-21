Эйлер Николай Сергеевич 12.05.1927 — найти родственников по фамилии на Familio

Эйлер Николай Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 12.05.1927

умер 03.01.1972

Мать
Эйлер (Иславина) Варвара Михайловна06.10.1895 г.р.
Отец
Эйлер Сергей Александрович15.07.1897 г.р.
Супруги
Эйлер Луиза Максимовна24.10.1926 г.р.
Дети
Эйлер Сергей Николаевич01.08.1947 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1927

Отец: Эйлер Сергей Александрович

Мать: Эйлер (Иславина) Варвара Михайловна

Бракосочетание
1946

Жена: Эйлер Луиза Максимовна

Рождение ребёнка
01.08.1947

Сын: Эйлер Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Эйлер Луиза Максимовна

Смерть
03.01.1972

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