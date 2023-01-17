Анисья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Софья Никитина

Отец ребёнка: Никита Осипов

Рождение ребёнка
1814

Сын: Василий Никитин

Отец ребёнка: Никита Осипов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Осипов

Смерть
Неизвестно
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