Анисья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Софья Никитина
Отец ребёнка: Никита Осипов
Рождение ребёнка
1814
Сын: Василий Никитин
Отец ребёнка: Никита Осипов
Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Осипов
Смерть
Неизвестно