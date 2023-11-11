Багрецов Евгений Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБагрецов Евгений Васильевич

Багрецов Евгений Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1987

Пол

Мужской

Отец

1964 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1987

Отец: Багрецов Василий Иванович

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close