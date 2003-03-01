Лаас Генрих Генрихович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1924
Дата смерти01.03.2003
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1924
Отец: Лаас Генрих
Рождение ребёнка
03.09.1951
Дочь: Лаас Валентина Генриховна
Мать ребёнка: Тарасова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
28.05.1956
Мать ребёнка: Тарасова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
14.07.1962
Дочь: Лаас Антонина Генриховна
Мать ребёнка: Тарасова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
28.12.1966
Дочь: Лаас Марина Генриховна
Мать ребёнка: Тарасова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тарасова Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Анна Михайловна
Смерть
01.03.2003