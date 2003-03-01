Лаас Генрих Генрихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаас Генрих Генрихович

Лаас Генрих Генрихович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1924

Дата смерти

01.03.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1924

Отец: Лаас Генрих

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1951

Дочь: Лаас Валентина Генриховна

Мать ребёнка: Тарасова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
28.05.1956

Сын: Лаас Анатолий Генрихович

Мать ребёнка: Тарасова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
14.07.1962

Дочь: Лаас Антонина Генриховна

Мать ребёнка: Тарасова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
28.12.1966

Дочь: Лаас Марина Генриховна

Мать ребёнка: Тарасова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаас Виктор Генрихович

Мать ребёнка: Тарасова Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Анна Михайловна

Смерть
01.03.2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close