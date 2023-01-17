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Захарова Марья Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1856 ст.

Дочь: Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Захаров Матвей Несторович

Рождение ребёнка
20.09.1857 ст.

Сын: Захаров Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Захаров Матвей Несторович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
07.12.1861 ст.

Дочь: Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Захаров Матвей Несторович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1866 ст.

Сын: Захаров Яков Матвеевич

Отец ребёнка: Захаров Матвей Несторович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1868 ст.

Сын: Захаров Пётр Матвеевич

Отец ребёнка: Захаров Матвей Несторович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
11.07.1873 ст.

Дочь: Ольга Матвеевна

Отец ребёнка: Захаров Матвей Несторович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Захаров Матвей Несторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Матвей Несторович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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