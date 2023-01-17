Захарова Марья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1856 ст.
Дочь: Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Захаров Матвей Несторович
Рождение ребёнка
20.09.1857 ст.
Отец ребёнка: Захаров Матвей Несторович
Рождение ребёнка
07.12.1861 ст.
Дочь: Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Захаров Матвей Несторович
Рождение ребёнка
07.10.1866 ст.
Отец ребёнка: Захаров Матвей Несторович
Рождение ребёнка
22.06.1868 ст.
Отец ребёнка: Захаров Матвей Несторович
Рождение ребёнка
11.07.1873 ст.
Дочь: Ольга Матвеевна
Отец ребёнка: Захаров Матвей Несторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Захаров Матвей Несторович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно