Бакланова (Бородина) Анфиса Тихановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакланова (Бородина) Анфиса Тихановна

Место рождения

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Бородин Тихон Прокопьевич

Мать: Бородина -- Агафия Ивановна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
18.01.1898

Муж: Бакланов Григорий Александрович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.11.1898

Дочь: Бакланова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Бакланов Григорий Александрович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
01.04.1901

Дочь: Бакланова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Бакланов Григорий Александрович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно

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