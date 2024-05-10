Бакланова (Бородина) Анфиса Тихановна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
18.01.1898
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.11.1898
Дочь: Бакланова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Бакланов Григорий Александрович
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
01.04.1901
Дочь: Бакланова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Бакланов Григорий Александрович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно