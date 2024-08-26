Третьякова Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Сын: Третьяков Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Третьяков Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Доильницына (Третьякова) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Третьяков Михаил Дмитриевич
Смерть
Неизвестно