Третьякова Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова Александра Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Юхнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Третьяков Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Третьяков Михаил Дмитриевич

Юхнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Доильницына (Третьякова) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Третьяков Михаил Дмитриевич

Юхнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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