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Юрченко Иван Иванович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Юрченко Иван Кириллович

Мать: Юрченко Анастасия Семеновна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Савченко Варвара Ивановна

Мать ребёнка: ?

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Юрченко Петр Иванович

Мать ребёнка: ?

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно
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