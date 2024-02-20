Савченко (Юрченко) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко (Юрченко) Варвара Ивановна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1847 г.р.

Мать

Муж

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Юрченко Иван Иванович

Мать: ?

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
09.01.1905

Муж: Савченко Иван Максимович

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно
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