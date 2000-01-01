Ошкукова Анфиса Георгиевна
Место рождениядер.Корявка Ошуков.сельсов.Тугулым.рн Свердл обл
Дата рождения16.03.1906
Дата смерти07.01.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.03.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
дер.Корявка Ошуков.сельсов.Тугулым.рн Свердл обл
Отец Заушицин Егор Парамонович 1860 гр, приехали в дер.Корявка из Вятской губ.Орловс.уезд, Ковпижской волости дер.Шкили .Его жена Анна Андреяновна 1872 гр.
Смерть
07.01.1984
рп Тугулым Свердлов.обл.
Похоронена в п.Тугулым