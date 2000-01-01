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Ошкукова Анфиса Георгиевна

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Место рождения

дер.Корявка Ошуков.сельсов.Тугулым.рн Свердл обл

Дата рождения

16.03.1906

Дата смерти

07.01.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
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Место
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Рождение
16.03.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

дер.Корявка Ошуков.сельсов.Тугулым.рн Свердл обл
Отец Заушицин Егор Парамонович 1860 гр, приехали в дер.Корявка из Вятской губ.Орловс.уезд, Ковпижской волости дер.Шкили .Его жена Анна Андреяновна 1872 гр.
Смерть
07.01.1984
рп Тугулым Свердлов.обл.
Похоронена в п.Тугулым
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