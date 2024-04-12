Быстриков Егор Власович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыстриков Егор Власович

Быстриков Егор Власович

Место рождения

Заложья, Руднянская волость, Оршанский уезд

Дата рождения

1895

Дата смерти

После 07.12.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Заложья, Руднянская волость, Оршанский уезд
Арест
22.10.1944
Мера пресечения арестован Обстоятельства ареста ОКР "СМЕРШ" 39 Армии
Осуждение
02.12.1944
Осуждён Военный трибунал 39 армии Обвинение 58-10, ч.2 Приговор 7 лет ИТЛ
Реабилитация осужденного
11.09.1997
Реабилитирован Прокуратура Смоленской обл. Архивное дело 28122-с Источник Книга памяти Смоленской обл. - т.2
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быстрикова Лукерья Андреевна

Арест
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
3-я рота 220 отдельного дорожно-строительного батальона, красноармеец
Смерть
После 07.12.1944
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close