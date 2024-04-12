Быстриков Егор Власович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиПосле 07.12.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Арест
22.10.1944
Мера пресечения арестован Обстоятельства ареста ОКР "СМЕРШ" 39 Армии
Осуждение
02.12.1944
Осуждён Военный трибунал 39 армии Обвинение 58-10, ч.2 Приговор 7 лет ИТЛ
Реабилитация осужденного
11.09.1997
Реабилитирован Прокуратура Смоленской обл. Архивное дело 28122-с Источник Книга памяти Смоленской обл. - т.2
Бракосочетание
Неизвестно
Арест
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
3-я рота 220 отдельного дорожно-строительного батальона, красноармеец
Смерть
После 07.12.1944