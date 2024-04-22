Вторая Жена Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВторая Жена Евдокия Яковлевна

Вторая Жена Евдокия Яковлевна

Место рождения

Петраково, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Петраково, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.12.1895

Дочь: Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
23.06.1903 ст.

Дочь: Ефросинья Петровна

Отец ребёнка: Петр Козьмич

Рыбаково, Хмелитская волость, Вяземский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Козьмич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close