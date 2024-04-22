Вторая Жена Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.
Рождение ребёнка
02.12.1895
Дочь: Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
23.06.1903 ст.
Дочь: Ефросинья Петровна
Отец ребёнка: Петр Козьмич
Рыбаково, Хмелитская волость, Вяземский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Козьмич
Смерть
Неизвестно