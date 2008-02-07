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Турчанинова Наталья Алановна
Турчанинова Наталья Алановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.02.2008
Пол
Женский
Отец
Кесаев Алан
1968 г.р.
Мать
Турчанинова Алла Георгиевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.2008
Отец:
Кесаев Алан
Мать:
Турчанинова Алла Георгиевна
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