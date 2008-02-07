Турчанинова Наталья Алановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турчанинова Наталья Алановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.2008

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.2008

Отец: Кесаев Алан

Мать: Турчанинова Алла Георгиевна

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