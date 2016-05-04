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Лазарык Вадим Александрович
Лазарык Вадим Александрович
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Древо
Место рождения
Иваново
, Иваново, Ивановская область
Дата рождения
04.05.2016
Пол
Мужской
Отец
Лазарык Александр Владимирович
1984 г.р.
Мать
Лазарык (Курилина) Татьяна Владимировна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.2016
Отец:
Лазарык Александр Владимирович
Мать:
Лазарык Татьяна Владимировна
Иваново
, Иваново, Ивановская область
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