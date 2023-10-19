Voeikov Timofey Grigorievich Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1512
Дата смерти1566
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1512
Отец: Voeikov Grigori Prokopievich Прокопьевич
Рождение ребёнка
1533
Сын: Voeikov Maxim Timofeevich the younger
Рождение ребёнка
До 1611
Сын: Voeikov Louka Timofeevich Тимофеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1566