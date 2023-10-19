Voeikov Timofey Grigorievich Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Voeikov Timofey Grigorievich Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1512

Дата смерти

1566

Пол

Мужской

Отец

После 1491 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1533 г.р.
До 1611 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1512

Отец: Voeikov Grigori Prokopievich Прокопьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1533

Сын: Voeikov Maxim Timofeevich the younger

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1611

Сын: Voeikov Louka Timofeevich Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1566
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