Voeikov Louka Timofeevich Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Voeikov Louka Timofeevich Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1611

Пол

Мужской

Отец

1512 г.р.

Мать

Не указана

Дети

После 1565 г.р.
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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
После 1565

Сын: Voeikov Afanassi Loukitch Богданович (Лукич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение
До 1611

Отец: Voeikov Timofey Grigorievich Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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