Voeikov Louka Timofeevich Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1611
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
После 1565
Сын: Voeikov Afanassi Loukitch Богданович (Лукич)
Рождение
До 1611
Отец: Voeikov Timofey Grigorievich Григорьевич