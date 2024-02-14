Тянникова (Волкова) Варвара Евгеньевна
Место рожденияс.Макарьево Саратовская обл., Балаковский р-н
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Тянников Максим Владимирович
с.Макарьево Саратовская обл., Балаковский р-н
Рождение ребёнка
12.03.1928
Дочь: Тянникова Лидия Максимовна
Отец ребёнка: Тянников Максим Владимирович
с.Макарьево Саратовская обл., Балаковский р-н
Бракосочетание
Неизвестно