Васильев Владимир Дмитриевич
мужской, родился Неизвестно, Суховский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
умер Неизвестно
ОтецВасильев Дмитрий Несторович1881 г.р.
МатьВасильева (Селиванова) Агрипина КарповнаНеизвестно г.р.
Супруги
Васильева (Сомова) Евгения Ефимовна29.12.1905 ст. г.р.
Дети
Фролова Мария Владимировна21.06.1924 г.р.
Букенина (Васильева) Антонина Владимировна12.02.1925 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Васильева (Сомова) Евгения Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1924
Дочь: Фролова Мария Владимировна
Мать ребёнка: Васильева (Сомова) Евгения Ефимовна
Рождение ребёнка
12.02.1925
Дочь: Букенина (Васильева) Антонина Владимировна
Мать ребёнка: Васильева (Сомова) Евгения Ефимовна
Смерть
Неизвестно