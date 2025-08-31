Васильев Владимир Дмитриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Васильев Владимир Дмитриевич

Автор
ВФ
Фролов В.

мужской, родился Неизвестно, Суховский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область

умер Неизвестно

Отец
Васильев Дмитрий Несторович1881 г.р.
Мать
Васильева (Селиванова) Агрипина КарповнаНеизвестно г.р.
Супруги
Васильева (Сомова) Евгения Ефимовна29.12.1905 ст. г.р.
Дети
Фролова Мария Владимировна21.06.1924 г.р.
Букенина (Васильева) Антонина Владимировна12.02.1925 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильев Дмитрий Несторович

Мать: Васильева (Селиванова) Агрипина Карповна

Суховский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Васильева (Сомова) Евгения Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева (Сомова) Евгения Ефимовна

Рождение ребёнка
21.06.1924

Дочь: Фролова Мария Владимировна

Мать ребёнка: Васильева (Сомова) Евгения Ефимовна

Суховский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область

Рождение ребёнка
12.02.1925

Дочь: Букенина (Васильева) Антонина Владимировна

Мать ребёнка: Васильева (Сомова) Евгения Ефимовна

Суховский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.