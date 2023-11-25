Маркевич Матрёна Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.12.1871 ст.
Сын: Маркевич Спиридон Антонович
Отец ребёнка: Маркевич Антон Николаевич
Рождение ребёнка
06.11.1875 ст.
Дочь: Маркевич Степанида Антоновна
Отец ребёнка: Маркевич Антон Николаевич
Рождение ребёнка
06.06.1878 ст.
Сын: Маркевич Илларион Антонович
Отец ребёнка: Маркевич Антон Николаевич
Рождение ребёнка
19.06.1881 ст.
Отец ребёнка: Маркевич Антон Николаевич
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Маркевич Антон Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно