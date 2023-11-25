Маркевич Матрёна Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркевич Матрёна Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1871 ст.

Сын: Маркевич Спиридон Антонович

Отец ребёнка: Маркевич Антон Николаевич

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1875 ст.

Дочь: Маркевич Степанида Антоновна

Отец ребёнка: Маркевич Антон Николаевич

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1878 ст.

Сын: Маркевич Илларион Антонович

Отец ребёнка: Маркевич Антон Николаевич

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.06.1881 ст.

Сын: Маркевич Ульян Антонович

Отец ребёнка: Маркевич Антон Николаевич

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1884

Сын: Маркевич Павел Антонович

Отец ребёнка: Маркевич Антон Николаевич

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркевич Антон Николаевич

Смерть
Неизвестно
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