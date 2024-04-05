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Кадышев Никита Георгиев (Егоров)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Кадышев Георгий Захарьин

Мать: Кадышева Матрона Исидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кадышева Параскева Прокопьева

Рождение ребёнка
23.05.1895

Сын: Кадышев Семен Никитин

Мать ребёнка: Кадышева Параскева Прокопьева

Рождение ребёнка
14.10.1896

Сын: Кадышев Андрей Никитин

Мать ребёнка: Кадышева Параскева Прокопьева

Рождение ребёнка
22.01.1898

Дочь: Кадышева Анна Никитина

Мать ребёнка: Кадышева Параскева Прокопьева

Смерть
Неизвестно

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