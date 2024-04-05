Кадышев Никита Георгиев (Егоров)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1895
Мать ребёнка: Кадышева Параскева Прокопьева
Рождение ребёнка
14.10.1896
Мать ребёнка: Кадышева Параскева Прокопьева
Рождение ребёнка
22.01.1898
Дочь: Кадышева Анна Никитина
Мать ребёнка: Кадышева Параскева Прокопьева
Смерть
Неизвестно