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Климова Надежда Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1987

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1987

Отец: Нургалиев Борис Газимович

Мать: Быкова Вера Ивановна

Бракосочетание
02.02.2007

Муж: Климов Евгений Викторович

Рождение ребёнка
23.05.2007

Дочь: Климова Елизавета Евгеньевна

Отец ребёнка: Климов Евгений Викторович

Рождение ребёнка
07.02.2014

Дочь: Климова Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Климов Евгений Викторович

Развод
?.08.2017

Муж: Климов Евгений Викторович

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