Климова Надежда Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1987
Отец: Нургалиев Борис Газимович
Мать: Быкова Вера Ивановна
Бракосочетание
02.02.2007
Рождение ребёнка
23.05.2007
Дочь: Климова Елизавета Евгеньевна
Отец ребёнка: Климов Евгений Викторович
Рождение ребёнка
07.02.2014
Дочь: Климова Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Климов Евгений Викторович
Развод
?.08.2017