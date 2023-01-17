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Бибираиса Мухаметгалимова

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.04.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.08.1901 ст.

Муж: Юсуп Идрисов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.05.1902 ст.

Дочь: Бибисафура Юсуповна

Отец ребёнка: Юсуп Идрисов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.12.1903 ст.

Сын: Юсупов Аюп Юсупович

Отец ребёнка: Юсуп Идрисов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1906 ст.

Сын: Юсупов Исмагил Юсупович

Отец ребёнка: Юсуп Идрисов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.01.1909 ст.

Сын: Юсупов Исхак Юсупович

Отец ребёнка: Юсуп Идрисов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.07.1911 ст.

Сын: Юсупов Ибрагим Юсупович

Отец ребёнка: Юсуп Идрисов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.07.1915 ст.

Сын: Юсупов Ильяс Юсупович

Отец ребёнка: Юсуп Идрисов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Юсупова Нурсафа Юсуповна

Отец ребёнка: Юсуп Идрисов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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