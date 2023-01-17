Бибираиса Мухаметгалимова
Место рождения
Дата рождения13.04.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.08.1901 ст.
Муж: Юсуп Идрисов
Рождение ребёнка
10.05.1902 ст.
Дочь: Бибисафура Юсуповна
Отец ребёнка: Юсуп Идрисов
Рождение ребёнка
08.12.1903 ст.
Сын: Юсупов Аюп Юсупович
Отец ребёнка: Юсуп Идрисов
Рождение ребёнка
19.07.1906 ст.
Отец ребёнка: Юсуп Идрисов
Рождение ребёнка
22.01.1909 ст.
Отец ребёнка: Юсуп Идрисов
Рождение ребёнка
10.07.1911 ст.
Отец ребёнка: Юсуп Идрисов
Рождение ребёнка
30.07.1915 ст.
Отец ребёнка: Юсуп Идрисов
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Юсупова Нурсафа Юсуповна
Отец ребёнка: Юсуп Идрисов
Смерть
Неизвестно