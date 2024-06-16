Газар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Газар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тархан

Мать ребёнка: Каграманова Мария Мелкумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соня

Мать ребёнка: Каграманова Мария Мелкумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погос

Мать ребёнка: Каграманова Мария Мелкумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартерос

Мать ребёнка: Каграманова Мария Мелкумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константин

Мать ребёнка: Каграманова Мария Мелкумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гезаль

Мать ребёнка: Каграманова Мария Мелкумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрам

Мать ребёнка: Каграманова Мария Мелкумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паша

Мать ребёнка: Каграманова Мария Мелкумовна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Каграманов Гарегин Газарович

Мать ребёнка: Каграманова Мария Мелкумовна

Рождение ребёнка
07.04.1911

Сын: Аванесов Петр Газарович

Мать ребёнка: Каграманова Мария Мелкумовна

Смерть
Неизвестно

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