Газар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тархан
Мать ребёнка: Каграманова Мария Мелкумовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соня
Мать ребёнка: Каграманова Мария Мелкумовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погос
Мать ребёнка: Каграманова Мария Мелкумовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартерос
Мать ребёнка: Каграманова Мария Мелкумовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константин
Мать ребёнка: Каграманова Мария Мелкумовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гезаль
Мать ребёнка: Каграманова Мария Мелкумовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрам
Мать ребёнка: Каграманова Мария Мелкумовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паша
Мать ребёнка: Каграманова Мария Мелкумовна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Каграманов Гарегин Газарович
Мать ребёнка: Каграманова Мария Мелкумовна
Рождение ребёнка
07.04.1911
Мать ребёнка: Каграманова Мария Мелкумовна
Смерть
Неизвестно