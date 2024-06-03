Дороничкина Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дороничкина) Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дороничкин Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дороничкин Сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.01.1968
Дочь: Другина Нина Сергеевна
Отец ребёнка: не указан