Янченко Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янченко Роман

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.2006

Пол

Мужской

Отец

1978 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.2006

Отец: Янченко Владимир Сергеевич

Мать: ?

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