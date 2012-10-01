Данилова Людмила Ильинична 02.03.1960-14.06.2018 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилова Людмила Ильинична 02.03.1960-14.06.2018

Данилова Людмила Ильинична 02.03.1960-14.06.2018

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данилов Илья Иванович 02.08.1937-09.10.2012

Мать: Габанова Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиновьев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Зиновьев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиновьева Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Зиновьев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
02.08.1981

Дочь: Зиновьева Алёна Николаевна

Отец ребёнка: Зиновьев Николай Николаевич

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