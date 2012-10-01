Данилова Людмила Ильинична 02.03.1960-14.06.2018
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиновьев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Зиновьев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиновьева Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Зиновьев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
02.08.1981
Дочь: Зиновьева Алёна Николаевна
Отец ребёнка: Зиновьев Николай Николаевич